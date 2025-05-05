В Башкирии ученые разработали молекулу, способную помочь в лечении инфаркта

Молекула успешно прошла предварительные этапы тестирования, продемонстрировав высокую действенность.Исследователи из Башкортостана совершили важный шаг вперед в медицине, создав инновационную молекулу, способную значительно сократить область повреждения сердечной мышцы после инфаркта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии