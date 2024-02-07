Океанологи о попавших в ледяной плен косатках: "нужно им помочь"

Скриншот видео У побережья острова Хоккайдо стая косаток пытается спастись из "ледяной ловушки". В это время года в регионе лед смещается из северных и северо-западных районов Охотского моря, из-за чего возникает сложная навигационная обстановка.
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