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Несекретные материалы

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Царёв: похоже, Киев присоединился к объявленному Путиным перемирию

Царёв: похоже, Киев присоединился к объявленному Путиным перемирию

Украина, хоть и неофициально, но, похоже, присоединилась к режиму прекращения огня, о котором ранее объявил президент РФ Владимир Путин.

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Комментарии
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Надежда
Олежек, ты бредишь!( 😡&quot;В Саранске в РФ загорелся завод оптоволоконных систем: из-за атаки БпЛА интернета нет в 30 городах В Саранске в результате атаки беспилотников загорелся завод &quot;Оптико-волоконные системы&quot;. Чтобы уберечься от новых ударов БПЛА, в более чем 30 городах РФ отключен мобильный интернет. Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Также известно об атаке по Туле, где расположен завод по производству реактивных систем залпового огня.&quot;
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13 час.
Алексей Тан
Царёв: похоже, Киев присоединился к объявленному Путиным перемирию ======================= ЭТА копия, Симонян , Вышинских... со своим кваканьем.... УЖЕ ...поря-а-адком надоела!.
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10 час.
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