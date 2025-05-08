Царёв: похоже, Киев присоединился к объявленному Путиным перемирию

Надежда

Олежек, ты бредишь!( 😡"В Саранске в РФ загорелся завод оптоволоконных систем: из-за атаки БпЛА интернета нет в 30 городах В Саранске в результате атаки беспилотников загорелся завод "Оптико-волоконные системы". Чтобы уберечься от новых ударов БПЛА, в более чем 30 городах РФ отключен мобильный интернет. Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Также известно об атаке по Туле, где расположен завод по производству реактивных систем залпового огня."