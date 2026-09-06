Ребалансировка FTSE Vietnam Index и повышение статуса вьетнамского рынка

4–5 сентября 2026 года глобальный индексный провайдер FTSE Russell опубликовал результаты полугодового пересмотра индексов семейства FTSE Vietnam Index.
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