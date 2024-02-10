Самое вкусное сливочное масло с необычными добавками

Помните Балладу о королевском бутерброде в переводе Самуила Маршака, где король просил подать ему на завтрак хорошего масла? От наших ароматизированных масел ни король, ни президент не откажутся! Масло с сухофруктами в роме Подаем масло к баранине и птице.