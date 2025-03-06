Не Россия, а халифат: Какую ошибку совершают элиты? Разбираем на примере Татарстана

СТ

Сергей Туренко

Нужно выявить всех крышевальщиков во всех коридорах власти от Правительства, правоохранттельных структур, губернаторов и их замов по лоббированию и продвижению льгот в отношении мигрантов и их диаспор -ОПГ, лишить их Российского гражданства и выслать в эти самые республики для получения опыта как там относятся к русским и устроить там свою жизнь, если они им ближе чем свои сограждане. Нужны Сталинские меры, иначе они нас поглотят полностью своим халифатом.