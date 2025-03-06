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Царьград

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Не Россия, а халифат: Какую ошибку совершают элиты? Разбираем на примере Татарстана

Не Россия, а халифат: Какую ошибку совершают элиты? Разбираем на примере Татарстана

Субсидии на жильё от государства всё чаще получают приезжие из Средней Азии. Какую ошибку совершают элиты? Похоже, некоторые хотят видеть не Россию, а халифат.

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Комментарии
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Амара Карпова
Какая элита😱ВОРЫ И ПАРАЗИТЫ🤮
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21 час.
СТ
Сергей Туренко
Нужно выявить всех крышевальщиков во всех коридорах власти от Правительства, правоохранттельных структур, губернаторов и их замов по лоббированию и продвижению льгот в отношении мигрантов и их диаспор -ОПГ, лишить их Российского гражданства и выслать в эти самые республики для получения опыта как там относятся к русским и устроить там свою жизнь, если они им ближе чем свои сограждане. Нужны Сталинские меры, иначе они нас поглотят полностью своим халифатом.
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21 час.
СБ
Сергей Бунцов
Следком должен разобраться, ведь кто то решил выдать жил. сертификат. Далее по закону запретить такие действия, они чужие, а некоторые враги.
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19 час.
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