Жестокий мир: королевы муравьев поедают больных детенышей ради нового потомства

В колонии муравьев есть одна самка, которая называется королевой, или муравьиной маткой. Она одна отвечает за размножение, а все остальные муравьи-работяги ей прислуживают: кормят, выращивают молодых особей, строят или ремонтируют муравейник.
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