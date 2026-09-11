Бессараб: внедрение ИИ в работу устранит последствия кризиса демографии

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в рабочие процессы является необходимым шагом для преодоления последствий демографического кризиса в России.
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Дура эта Светлана.... В таких годах и не знает откуда дети беруться и что для ЭТОГО необходимо.... Ой ДУРА!.... (берет пример в словоблудии от Гаранта наверное - у него СВО вместо войны - а 😅у нее ДЕМОГРАФИЯ вместо хорошего семейного секса...)