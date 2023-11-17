Prosperity Capital не исключил обмена с россиянами замороженными активами

Prosperity Capital Management может участвовать в обмене своих средств, заблокированных в России на счетах типа «С», на замороженные за рубежом активы россиян, рассказал bne IntelliNews сооснователь и руководитель хедж-фонда Маттиас Вестман.
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