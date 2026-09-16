Иногда и западники говорят толковые вещи...

Прислали интересные комментарии. Выкладываю с сокращениями.Иногда американцы, в данном случае американец Павел Щелин, говорят толковые вещи.
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Что это за чертовщина? Клубы какие-то. Там одни пидарасы в клубах.