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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

9 006 подписчиков

Иногда и западники говорят толковые вещи...

Иногда и западники говорят толковые вещи...

Прислали  интересные  комментарии.  Выкладываю с  сокращениями.Иногда  американцы, в данном случае американец Павел Щелин,   говорят  толковые вещи.

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