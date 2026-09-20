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Аргументы и Факты

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В Таиланде газонный каток переехал футболиста Таунсенда во время разминки

В Таиланде газонный каток переехал футболиста Таунсенда во время разминки

Полузащитник тайского футбольного клуба «Прачуап» Андрос Таунсенд чудом избежал серьезных травм в результате инцидента с участием газонного катка перед матчем третьего тура чемпионата Таиланда против команды «Паттани».

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