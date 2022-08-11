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Яшкин о том, что Овечкин рекомендовал его в «Динамо»: «Он понимает, почему я перешел в СКА, и пожелал мне удачи»

Дмитрий Яшкин рассказал о реакции Александра Овечкина на его переход в СКА. — Овечкин в свое время активно рекомендовал вас в «Динамо».

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