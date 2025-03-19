У платформы "Лагерный" 36-летнего рязанца в наушниках насмерть сбила электричка

Как пишет РЗН.Инфо, ЧП произошло утром среды у платформы "Лагерный". Погибшему - 36 лет. Уточняется, что переход через пути был закрыт из-за приближения электропоезда - об этом оповещали звуковые и световые сигналы.
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