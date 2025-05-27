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Даже 50 ядерных бомб не спасут Украину. США уйдут – Арестович

США все равно выйдут с Украины, как делали это уже не раз в других конфликтных точках мира. Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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