По данным Минобороны РФ, за две недели заключительного наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничные территории, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 3,7 тысячи военнослужащих.
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