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РИА Новости: ВСУ потеряли свыше 3,7 тыс. военных за две недели в Курской области

РИА Новости: ВСУ потеряли свыше 3,7 тыс. военных за две недели в Курской области

По данным Минобороны РФ, за две недели заключительного наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничные территории, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 3,7 тысячи военнослужащих.

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