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Журнал «Профиль»

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Железнодорожный путь поврежден под Воронежем, ведется его восстановление

В Воронежской области возможны задержки поездов. Причиной стало повреждение одного из путей, сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "Российские железные дороги") в пятницу, 17 июля 2026 года.

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