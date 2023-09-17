Польский наемник Петр Миткевич от первого лица о войне на Украине
Польский наемник Петр Миткевич от первого лица о войне на Украине:
— Калашников стреляет по тебе с 30 метров, пулемет с 400 метров, снайпер с 800 метров, танк с километра, а под ногами мины, карты не соответствуют действительности, там уже нет ни деревьев, ни зданий, которые есть на картах.
Комментарии
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Что дебил,на сафари приехал на Украину?Я сейчас расмеюсь,хохлов братьями назвал.Это с какой стороны дырки дыхательные и пихательные?
А как их по другому заманишь? Но понимать тонкость момента.
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