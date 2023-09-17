Польский наемник Петр Миткевич от первого лица о войне на Украине: — Калашников стреляет по тебе с 30 метров, пулемет с 400 метров, снайпер с 800 метров, танк с километра, а под ногами мины, карты не соответствуют действительности, там уже нет ни деревьев, ни зданий, которые есть на картах.