СМИ: Залужного назначили послом в Великобритании с нарушением дипломатических норм

Киев допустил нарушение дипломатической этики, объявив заранее о согласовании президентом страны Владимиром Зеленским назначения экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост посла в Великобритании.
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