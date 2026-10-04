ГАИ наказала таксиста за движение по встречным трамвайным путям

Руководство Госавтоинспекции обратило внимание на видео в Интернете, на котором водитель такси демонстративно пренебрегал правилами.
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