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Махачев – о вызове Ковингтона: «Легкие деньги»

«Легкие деньги», – написал в соцсетях чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. Ранее Колби Ковингтон заявил, что хочет провести первую защиту титула в полусреднем весе против Махачева, потому что в его дивизионе нет достойных соперников.

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