В Пермском крае устроили реконструкцию барской псовой охоты

В поселке Ильинский Пермского края в рамках празднования Масленицы прошло захватывающее событие — реконструкция барской псовой охоты XVIII—XIX веков, в которой приняли участие элегантные борзые и очаровательные бигли.
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