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Каминский об Олимпиаде-2026: «Считаю, что надо ехать, несмотря на предвзятое отношение, которое, скорее всего, нас там ожидает»

– Ваше мнение – на зимней Олимпиаде-2026 сборная России выступит? – Надежда есть. Боевые действия на Украине когда-то закончатся.

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