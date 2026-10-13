‼️🇺🇦☠️ Украина потеряла 800 тысяч жителей за 2025 год: смертность в стране в 3,5 раза превышает рождаемость ▪️По словам главы украинского Офиса миграционной политики Василия Воскобойника, за прошлый год население Украины сократилось на 800 тысяч человек из-за высокой смертности и продолжающегося выезда граждан за границу.