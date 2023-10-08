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Медведчук: Путин представил на Валдае систему современного мироустройства

Медведчук: Путин представил на Валдае систему современного мироустройства

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин представил на Валдае свое видение политической системы, которая определит параметры современного мироустройства.

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