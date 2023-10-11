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Для кого в СССР строили дома-цистерны?

Для кого в СССР строили дома-цистерны?

В эпоху покорения Севера Советским Союзом сложнее всего было… нет, не с желающими его покорять, а с жильем для многочисленных энтузиастов.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Нормальное  для  времянок Севера  жильё. Правда, сейчас делают другие, более удобные из морских контейнеров. Стены  там ровные, окна  устанавливать и утеплять проще. Сам  в таких  Конетейнерах  делал  электромонтаж. На стены  ставят утеплитель, не минвату, она плохой теплоизолятор пеноплекс..И в вагончиках очень тепло.
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