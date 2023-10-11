Для кого в СССР строили дома-цистерны?

Владимир Алтайцев

Нормальное для времянок Севера жильё. Правда, сейчас делают другие, более удобные из морских контейнеров. Стены там ровные, окна устанавливать и утеплять проще. Сам в таких Конетейнерах делал электромонтаж. На стены ставят утеплитель, не минвату, она плохой теплоизолятор пеноплекс..И в вагончиках очень тепло.