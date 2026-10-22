Алжир: Операции на пограничных переходах Тинзауатен и Тимиауин между регионом Кидаль в Мали и алжирскими провинциями Ин-Геззам и Бордж-Баджи-Мохтар были прерваны из-за продолжающихся операций по борьбе с контрабандой.