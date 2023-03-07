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Минобороны РФ показало на видео уничтожение позиций ВСУ танками Т-90 «Прорыв»

Минобороны РФ показало на видео уничтожение позиций ВСУ танками Т-90 «Прорыв»

Российские танки Т-90 «Прорыв» активно используются в спецоперации по защите Донбасса для уничтожения укрепленных позиций, военной техники и личного состава украинских националистов.

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