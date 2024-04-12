Figaro: Украина просит Париж помочь пережить 2024 год до нового контрнаступления

Украина просит Францию оказаать помощь в том, чтобы продержаться в 2024 году и в 2025 году начать новое наступление, сообщили в газете Figaro со ссылкой на французского чиновника, участвовавшего в переговорах с украинскими властями.
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