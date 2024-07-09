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Сотрудники Росгвардии провели праздничный концерт в День семьи в Москве

Сотрудники Росгвардии провели праздничный концерт в День семьи в Москве

В Юго-Западном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве провели праздничный концерт для многодетных семей сотрудников, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Им надо черножопых вагонами выгонять из России, а не поскакушки устраивать
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17 час.

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