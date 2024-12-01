На правах лидеров: Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ, Панарин вывел «Рейнджерс» из пике, Мичков забил в овертайме

Кирилл Капризов стал одним из главных героев матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом». В основное время россиянин забросил 15-ю шайбу в сезоне и сравнялся по этому показателю с Александром Овечкиным, а в овертайме ассистировал Джареду Сперджену и вырвался на первое место в гонке бомбардиров.