В Смоленске судебные приставы проводят рейды по возврату долгов за коммунальные услуги

Таким образом было возвращено более миллиона рублей Во время еженедельной планерки в администрации города представитель Вычислительного центра ЖКХ рассказал о сумме долгов жителей по коммунальным услугам за прошедшие семь дней.
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