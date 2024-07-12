Осужденный за коррупцию экс-генерал Росгвардии попросился на СВО

Вадим Драгомирецкий более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта погранслужбы до генерала Бывший замкомандующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий, приговоренный к девяти годам колонии строгого режима, попросил отправить его на специальную военную операцию, пишет "Коммерсант".