Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Запрет быть должен действенным, иначе будет не запрет. Запрет курить на остановках есть, курильщик чихает однако. Ото...Курение на остано...
  • Василий Лыгин
    Уж коль продают курево в магазинах, то законодательно необходимо определить оборудованные специальные места для курен...Курение на остано...
  • саша дмитренко
    сколько же  там  идиотов!!!!Сенатор Ковитиди ...

Осужденный за коррупцию экс-генерал Росгвардии попросился на СВО

Осужденный за коррупцию экс-генерал Росгвардии попросился на СВО

Вадим Драгомирецкий более 30 лет посвятил военной службе, пройдя путь от сержанта погранслужбы до генерала Бывший замкомандующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий, приговоренный к девяти годам колонии строгого режима, попросил отправить его на специальную военную операцию, пишет "Коммерсант".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх