Переводы из России в соседние страны в 2023 году сократились на 12%

Объем денежных переводов из России в соседние страны по итогам 2023 года снизился после рекордного роста на сотни процентов в 2022 году, написал РБК, изучивший статистику центральных банков Казахстана, Грузии, Армении и Киргизии.
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