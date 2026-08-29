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Татар-информ

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Файзуллину и Мухаметшину присвоено звание «Почетный гражданин Казани»

Файзуллину и Мухаметшину присвоено звание «Почетный гражданин Казани»

Звание «Почетный гражданин Казани» присвоено министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину и Почетному Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину.

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