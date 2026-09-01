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Головинские вести

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Собянин: регулярные маршруты на Москве-реке дополнят тремя причалами

Еще три причала должны начать работать на Москве-реке до конца года. Сергей Собянин сообщил о Новодевичьих Прудах и Воробьевской Набережной на четвертом регулярном маршруте.

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