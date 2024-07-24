Житель Калуги прописал в домах на своем участке 20 нелегальных мигрантов

В Калуге выявили еще одного «помощника» нелегальным мигрантам, которые хотели легализоваться в стране преступным путемВ Калуге выявили еще одного «помощника» нелегальным мигрантам, которые хотели легализоваться в стране преступным путем.
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