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Царьград

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Кадровые последствия стрельбы в Киеве: Зеленский уволил начальника департамента СБУ

Кадровые последствия стрельбы в Киеве: Зеленский уволил начальника департамента СБУ

Зеленский уволил главу департамента СБУ Храмова.Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Олега Храмова.

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