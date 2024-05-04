Врач советует, в каком возрасте полностью отказаться от алкоголя Максим МорозовВ своей книге «Как предотвратить деменцию», выпущенной в 2023 году, невролог и нейропсихиатр Ричард Рестак рассматривает связь между употреблением алкоголя и риском развития определенных заболеваний.
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