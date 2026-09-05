В Подмосковье бизнесмен расправился с семейной парой. Застрелил, расчленил и закопал

Бизнесмена из Истры обвинили в убийстве делового партнера и его супругиУСМИ СК России В Подмосковье задержали гендиректора компании, которого обвиняют в убийстве бизнес-партнера и его супруги.
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