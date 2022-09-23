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Почему в России не могут сделать надежную трансмиссию для УАЗа

Почему в России не могут сделать надежную трансмиссию для УАЗа

Если брать более молодую модель — «Патриот», то для него существует 5-ступенчатый агрегат Арзамасского машиностроительного завода, который отличается мудреной схемой переключений.

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