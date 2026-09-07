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Рамблер

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Катя Лель раскритиковала одну категорию мужчин

Катя Лель раскритиковала одну категорию мужчин

Певица Катя Лель заявила, что не понимает мужчин, которые после развода отказываются от своих детей и не помогают им финансово.

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