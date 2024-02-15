Петрозаводчане узнали, кто следующий попадет под расселение

На встрече с мэром говорили о природном газе, аппетитах монополиста и планируемом переселении Текст и фото: Антонина Кябелева 15 февраля мэр Петрозаводска Инна Колыхматова встретилась с жителями Октябрьского района в Соседском центре на улице Советская.