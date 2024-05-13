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Царьград

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Американка убила своего мужа и сестру, а позже погибла в перестрелке с братом

Американка убила своего мужа и сестру, а позже погибла в перестрелке с братом

Мотивы убийцы неизвестны.56-летняя американка хладнокровно выстрелила в супруга несколько раз, а после направилась к своей сестре, чтобы убить и ее.

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