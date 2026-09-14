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Инспекторы ДПС помог пешеходу после ДТП с грузовиком под Рязанью

Инспекторы ДПС помог пешеходу после ДТП с грузовиком под Рязанью

РЯЗАНЬ, 14 сентября, ФедералПресс. В Шиловском районе Рязанской области сотрудники ДПС оказали первую помощь 40-летнему пешеходу, которого сбил грузовик Volvo.

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