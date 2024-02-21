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  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Смотри бидон в штаны не наложи.США готовят Росси...
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"Закончить с Путиным" вызвалась особая женщина: План Запада по смене оппозиции выдала странная улыбка

"Закончить с Путиным" вызвалась особая женщина: План Запада по смене оппозиции выдала странная улыбка

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Комментарии
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Нина Прыгун
она сказала ,что продолжит дело мужа,так пусть отсидит его срок,а дальше будет ясно на что она годится.Ну а тело срочно в самолет и в Германию на экспертизу,они это умеют
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13 час.
Коновалова Таня
Так и  будет
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13 час.
Н
НС
1) Ему не надо было ехать в Россию; 2) Властям не нужно было его сажать.  Первое не требует пояснений, поясню второе:  его смерть и &quot;ореол мученичества&quot; теперь будут работать против России, конкретно против президента. Это неизбежно - хотим мы этого или нет и этого стоило ожидать. Его или пускать в страну не нужно было, а уж как пустили - ну пусть бы  в какой-то общественный совет его избрали, ну партию бы свою создал, ну и что? Для страны это бы было не опасно, зато можно было демонстрировать , мол вот смотрите - у нас свобода, мы никому ничего не запрещаем.  Это кстати сразу снизило бы к нему интерес общества, а также позволило бы сделать его деятельность контролируемой. Тоньше надо работать, господа!
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3 час.

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