Вчера 6,5K прочитали Похоже, первые следствия смерти Алексея Навального, который был внесен в список лиц, имеющих отношение к терроризму и экстремизму, в плане нового развития прозападной оппозиции начинают обозначаться.
"Закончить с Путиным" вызвалась особая женщина: План Запада по смене оппозиции выдала странная улыбка
Комментарии
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Нина Прыгун
она сказала ,что продолжит дело мужа,так пусть отсидит его срок,а дальше будет ясно на что она годится.Ну а тело срочно в самолет и в Германию на экспертизу,они это умеют
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13 час.
Коновалова Таня
Так и будет
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13 час.
Н
НС
1) Ему не надо было ехать в Россию; 2) Властям не нужно было его сажать. Первое не требует пояснений, поясню второе: его смерть и "ореол мученичества" теперь будут работать против России, конкретно против президента. Это неизбежно - хотим мы этого или нет и этого стоило ожидать. Его или пускать в страну не нужно было, а уж как пустили - ну пусть бы в какой-то общественный совет его избрали, ну партию бы свою создал, ну и что? Для страны это бы было не опасно, зато можно было демонстрировать , мол вот смотрите - у нас свобода, мы никому ничего не запрещаем. Это кстати сразу снизило бы к нему интерес общества, а также позволило бы сделать его деятельность контролируемой. Тоньше надо работать, господа!
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3 час.
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