"Закончить с Путиным" вызвалась особая женщина: План Запада по смене оппозиции выдала странная улыбка

Н

НС

1) Ему не надо было ехать в Россию; 2) Властям не нужно было его сажать. Первое не требует пояснений, поясню второе: его смерть и "ореол мученичества" теперь будут работать против России, конкретно против президента. Это неизбежно - хотим мы этого или нет и этого стоило ожидать. Его или пускать в страну не нужно было, а уж как пустили - ну пусть бы в какой-то общественный совет его избрали, ну партию бы свою создал, ну и что? Для страны это бы было не опасно, зато можно было демонстрировать , мол вот смотрите - у нас свобода, мы никому ничего не запрещаем. Это кстати сразу снизило бы к нему интерес общества, а также позволило бы сделать его деятельность контролируемой. Тоньше надо работать, господа!