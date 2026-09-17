Самый дорогой дом Ивановской области продаётся за 119 млн рублей

Самое дорогое предложение на рынке частных домов Ивановской области появилось в Иванове. На улице 10 Августа, 9 продают трёхэтажный кирпичный особняк площадью 405 квадратных метров.
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