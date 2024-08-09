Губернатор Липецкой области Артамонов назвал призывы покидать регион фейковыми

Подобные сообщения рассылаются, чтобы посеять панику Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем официальном телеграм-канале назвал призывы покидать Липецк, которые публикуются в социальных сетях и мессенджерах, фейковыми.
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