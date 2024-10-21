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WSJ: Остин в ходе визита в Киев не даст разрешение на удары вглубь России

WSJ: Остин в ходе визита в Киев не даст разрешение на удары вглубь России

Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев не заявит о новой военной помощи Украине и не даст разрешение на удары вглубь территории Российской Федерации западными вооружениями.

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