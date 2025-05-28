В Германии назвали сроки применения дальнобойных ракет по территории России

Киевский режим получит первые дальнобойные ракеты уже через несколько недель. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Германии по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и министра обороны Украины Рустема Умерова.
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