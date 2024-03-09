Есть такая профессия - Родину продавать

Олег Орлов

У нас много понятий стерто... У нас эгоизм не отличают от эгоцентризма, или как автор правильно привел, донос от пресечения противоправных действий, например если кто-то кого-то грабит, а ты не сообщаешь, то даже вроде как соучастник... И ещё... Нет ни одного политика, который на словах не беспокоился бы о благе народа... Но только на словах... А посмотришь, что он без этого народа на пропитание даже заработать не сможет... Кроме балабольства , ну ничего не умеет.. Конечно философу тоже для становления нужна уйма времени и сил... Но эти политики настолько оторваны от проблем, что кроме пары лозунгов и речевок у них ничего нет...