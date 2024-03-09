☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 417 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Никитин
    Надо было допустить нарушение границы и ... на дно Черного моря!Три британских са...
  • Олег Орлов
    У нас много понятий стерто... У нас эгоизм не отличают от эгоцентризма, или как автор правильно привел, донос от прес...Есть такая профес...
  • Александр Чумак
    Эту "уличную девку" за предательство родной страны России лишить всех наград, статуса и привилегий в нашей стране! Ей...Михалков требует ...

Есть такая профессия - Родину продавать

Есть такая профессия - Родину продавать

Я для себя давно сделал несколько четких правил, чем отличается настоящий радетель за благо государства от предателя, который шатает режим в обличии такого "радетеля за благо государства".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Орлов
У нас много понятий стерто... У нас эгоизм не отличают от эгоцентризма, или как автор правильно привел, донос от пресечения противоправных действий, например если кто-то кого-то грабит, а ты не сообщаешь, то даже вроде как соучастник... И ещё... Нет ни одного политика, который на словах не беспокоился бы о благе народа... Но только на словах... А посмотришь, что он без этого народа на пропитание даже заработать не сможет... Кроме балабольства , ну ничего не умеет.. Конечно философу тоже для становления нужна уйма времени и сил... Но эти политики настолько оторваны от проблем, что кроме пары лозунгов и речевок у них ничего нет...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх